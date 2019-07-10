Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri kenevir eken iki kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Ekim" olaylarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda C.Ö. isimli şahsın, Edremit ilçesi Zeytinli mahallesinde bulunan tarlasına kenevir ektiğine dair bilgi elde etti. C.Ö. isimli şahsın Edremit ilçesi Zeytinli mahallesindeki ev ve eklentilerinde, aracında ve tarlasında yapılan aramada 64 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet muhtelif fişek ele geçirildi.

C.Ö. isimli şüpheli ile tarlasında bekçilik yapan ve tabancalarla kenevir bitkilerinin kendisine ait olduğunu beyan eden Ö.A. isimli şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.