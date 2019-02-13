Jandarma’dan uyuşturuculara geçit yok İstanbul’dan Alaplı’ya uyuşturucu esrar ile hap getirdikleri iddia edilen 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

İstanbul’dan Alaplı’ya uyuşturucu esrar ile hap getirdikleri iddia edilen 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Olay, Zonguldak Alaplı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı İlçe Jandarma ekipleri, İstanbul’dan Alaplı’ya uyuşturucu hap getirileceği ve piyasaya sürüleceğinin istihbaratını aldı.

Alaplı Jandarma Kontrol nokta girişinde Otomobili dururan ekipler, Koltuk altında gizlenmiş poşet içinde 68 adet yuvarlak şekilli açık mavi renkli extacy uyuşturucu hap ile 30 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan M.A, ile Y.S, gözaltına alındı.

Alaplı Jandarma Komutanlığı’ndasorgulanan 2 kişi, ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Alaplı Adliyesi’ne sevk edildi.

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