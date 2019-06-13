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Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine savaş

Balıkesir’de jandarma ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:19
Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine savaş

Balıkesir’de jandarma ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Jandarma ekipleri Dursunbey ve Gönen ilçelerinde uyuşyurucu tacirlerine operasyon düzenledi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarına gelen istibari bilgilere göre adli makamlarda arama kararı alarak, Dursunbey Hacıahmetpınarı Mahallesi’nde Ş.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 25 kök haşhaş bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 41 adet av tüfeği fişeği ele geçirdi. Diğer operasyonda Gönen’in Tırnova Mahallesi’nde yapıldı. Gönen’de M.Ş.’nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 112 gram esrar maddesi ve 20 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak yakalanan Ş.K. ve M.Ş. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:19
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