0553 313 94 23

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından 206 kök kenevir bitkisi ile 43 gramesrar maddesi ele geçirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 16:17
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Niğde’de jandarma ekipleri tarafından 206 kök kenevir bitkisi ile 43 gramesrar maddesi ele geçirdi.


Niğde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışma kapsamında Merkeze bağlıAlay Kasabasında M.A’nın evinde ve bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler eve yaptıkları operasyonda 206 kök kenevir bitkisi ile 43 kg. esrar maddesi ele geçirdi. M.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1 ölü, 11 yaralı
    1. Antalya'da tur minibüsü devrildi: 1..
    2. Kilis’te 4 saatlik kedi kurtarma..
    3. Çanakkale’de 32 kaçak göçmen yakalandı
    4. Tarlada otlayan keçi ve koyun,..
    5. Filipinler’de “ulusal dang salgını”..
    6. Medipol Başakşehir'den altyapıya 4..
    7. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    8. Mustafa Cengiz, milli yelkenci Ecem..
    9. Dünyaca ünlü Çakal Carlos beklentisini..
    10. Bangladeş'teki dang humması salgını
    11. Dev maç dev ekranda Akhisar Milli..
    12. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    13. Battalgazi’de asfalt çalışmaları..
    14. Bağdat’ta patlama: 1 ölü, 4 yaralı
    15. Leo Schwechlen yeniden Göztepe’de
    16. Donbas bölgesinde Ukraynalı 4 asker..
    17. FETÖ'nün "izdivaç imamına" 12 yıl hapis
    18. Prens Selman hakkında aşk iddiası
    19. Mars'a gidecek astronotlar zihinsel..
    20. Bomba anket sonuçlandı! Birleşik..
    21. AK Partili Turan'dan yaralı astsubaya..
    22. Diş hekimlerinden “kürdan" uyarısı
    23. Musullu, bayrama hazır
    24. Bosna'daki "ölüm kampı" kurbanları..
    25. Trabzonspor, Çekya'ya gitti
    26. Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
    27. BM'den Yemen'de gerilimin düşürülmesi..
    28. Emniyet Müdürlüğü bayram tedbirlerini..
    29. Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar?..
    30. Gazetecilere İŞKUR destekli grafik..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak