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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de jandarma yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslarla, araçlarında uyuşturucu bulunan kişilere operasyon düzenledi.

21 Haziran 2019 Cuma 10:31
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de jandarma yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslarla, araçlarında uyuşturucu bulunan kişilere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığının edindiği bilgiye göre Balya’da "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Yasadışı Ekim" yapıldığı bilgisi üzerine Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden yapılan aramalar sonucunda; Balya ilçesi Alidemirci mahallesinde R.C. ve Y.C. isimli şahısların ev ve eklentilerinde; 90 kök kenevir bitkisi, 82 gram kenevir tohumu, 1adet 9 mm. ruhsatsız tabanca, 23 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, ayrıca Ayvalık ilçesi Küçükköy mahallesinde içerisinde E.V. ve K.D. isimli şahısların bulunduğu 10plakalı araçta yapılan aramada, 8 gram esrar, 1 adet esrar öğütme aparatı ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi..


Adli makamların talimatıyla bu olaylarla ilgili olarak R.C., Y.C., E.V. ve K.D. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:31
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