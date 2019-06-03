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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 425 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 23:09
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 425 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.


Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ormanlık ve sazlık alan içerisinde yasadışı dişi Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisinin alınması üzerine bir ay süren takip ve çalışma sonucu bugün ormanlık alanda özel olarak ekili 425 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu kenevirleri eken şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 23:09
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