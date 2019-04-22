Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 220 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 220 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince gerçekleştirilen istihbarı çalışmalarda Melikgazi İlçesi Keykubat mahallesinde S.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan arama neticesinde; 220 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 3 adet alüminyum folyo, 1 adet uyuşturucu içmekte kullanılan pet şişe ele geçirildi. Olayla ilgili S.K., M.A., C.A., Ö.S., İ.B., S.O. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılan M.A., C.A., Ö.S., İ.B., S.O. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma tarafından ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ yapan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.