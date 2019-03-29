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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. isimli bir şahsın çeşitli yerlerde uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Satış yapmaya gittiği sırada yakalanan şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.


İstanbul’da bir şahsın çeşitli noktalarda uyuşturucu madde sattığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu noktaların bulunduğu bölgelerde çalışma başlattı. Yaklaşık bir ay süren fiziki ve teknik çalışmaların ardından, bir şahsın uyuşturucu hap sattığı, yakalanmamak ve dikkat çekmemek için de gece geç saatlerde, özellikle insanların yoğun olarak bulunduğu alanlarda “Torbacı” diye tabir edilen şahıslara hapları satmaya çalıştığı tespit edildi.



Araçtan binlerce uyuşturucu hap çıktı


Şahsın kullandığı aracı fiziki takibe alan jandarma ekipleri, şahsın aracına yüklü miktarda uyuşturucu hap yüklediği ve hareket ettiğini görünce operasyon için düğmeye bastı. Operasyon içinharekete geçen ekipler, ara sokakta aracı sıkıştırılarak durduruldu. Yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramalarda; piyasaya sürülmeye hazır, kilitli poşetler içerisine konulmuş vaziyette 25 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Yapılan kimlik tespitinde şüphelinin yabancı uyruklu M.A. olduğu öğrenildi. M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu operasyonu saniye saniye kameraya yansıdı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
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