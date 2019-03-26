Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ikamette yaptıkları aramada 520 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ikamette yaptıkları aramada 520 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkeze bağlı Hocaköy’de ikamet eden bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramada 520 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ve 1 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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