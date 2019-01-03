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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul'da "torbacı"lara satma hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

03 Ocak 2019 Perşembe 10:16
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde "torbacı"lara satma hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, şüpheli M.N'nin faaliyet gösterdiği Esenyurt bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Şüphelinin kullandığı araca, Hürriyet Mahallesi'nde müdahale edildi. Jandarma ekiplerini fark eden M.N. ile ekipler arasında kovalamaca başladı. Elindeki siyah poşeti park halindeki bir aracın altına atıp kaçmaya devam eden şüpheli M.N. kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin attığı siyah poşette uyuşturucu madde imal etmeye yarayan madde bulundu.

Düzenlenen operasyonda 10 bin doz uyuşturucu imal edilebilecek miktarda madde ele geçirildi.

Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirttiği uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde torbacılara satma hazırlığında olduğu iddia edilen şüpheli M.N, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:16
  1. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
  2. şüpheli
  3. tutuklama
  4. uyuşturucu

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