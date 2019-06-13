Jandarmadan uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı Elazığ’da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 270 gram kubar esrar ile hint kenevirleri ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ’da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 270 gram kubar esrar ile hint kenevirleri ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Ekiplerin çalışmasında merkeze bağlı Işıkyolu köyünde bir adres belirlenerek operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 270 gram kubar esrar ile hint kenevirleri ele geçirildi, 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.