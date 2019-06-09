Jandarmadanuygulama;16 araca ceza kesti,5’ini trafikten men etti Elazığ’da jandarma ekiplerinin eş zamanlı yaptığı uygulamada, 295 şahıs ve 187 araç kontrol edilirken 5 araçta trafikten men edildi.

Elazığ’da jandarma ekiplerinin eş zamanlı yaptığı uygulamada, 295 şahıs ve 187 araç kontrol edilirken 5 araçta trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında Keban, Pertek, Çemişgezek ve Baskil yolu üzerinde "Eş Zamanlı Trafik Uygulaması" gerçekleştirdi. Uygulamada jandarma ekipleri sürücü, yolcu ve yayaların bayramını kutlarken hız, emniyet kemeri ve genel trafik kuralları hakkında bilgi, çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Uygulama kapsamında295 şahıs ve 187 araç kontrol eden ekipler 16araca 8 bin 686 TL ceza kesti.Ayrıca ekiplerhacizli 1 aracı yakaladı, eksiklikleri bulunan 5 aracıdatrafikten men etti.

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