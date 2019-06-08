Jandarmadan "Uçangöz" ile trafik denetimi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde şehir ve ilçeler arası bağlantı yollarında jandarma ekipleri tarafından "Drone" ile uygulama yapılırken, çocuklara da, araç kullanan aile bireyleri için ’karnemi dolduruyorum trafiğe güvenli çıkıyorum’ broşürleri dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Karlıova İlçe Jandarma Trafik Timleri tarafından, Erzurum, Muş ve Yedisu yolları üzerinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle uygulama yapıldı. Ekiplerin zaman zaman "Drone" ile yaptığı uygulamada, hız, emniyet kemeri ve yaya önceliği konularında uyarılarda bulunulurken, çocuklara araç kullanan aile bireyleri için ’karnemi dolduruyorum trafiğe güvenli çıkıyorum’ broşürleri dağıtıldı.

Öteyandan çocuklara dağıtılan karne broşürleri sayesinde, araç kullanan aile bireylerinin yol boyunca dikkatli araç kullanmayı teşvik etmek hataları en aza indirmekiçin not vererek, sürücülerin daha dikkatli araç kullanmasının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından da çocukların trafikte araç kullanan velilerine yönelik doldurdukları karnelerini İçişleri Bakanlığının internet sitesine göndermelerine müteakip 100 kişiye çekilişle bisiklet hediye edileceği aktarıldı.