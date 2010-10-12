Jandarma’dan tuhaf savunma

Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün 2008 yılında Arif Doğan’a ait depoya yapılan baskınla ilgili kamera kayıtlarını sorduğu Jandarma’nın, önce kamera kaydının bulunduğunu belirttiği, Savcı Öz’ün istemesi üzerine ise kayıtların cep telefonu ile çekildiği için çözünürlüğünün kötü olduğunun ve sonradan silindiğinin söylendiği ortaya çıktı MURAT ALAN / İSTANBUL Jandarma’nın Arif Doğan’ın Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan deposuna yaptığı operasyonla ilgili Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’e çelişkili bilgilerin verildiği ortaya çıktı. Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün 2008 yılında Arif Doğan’a ait depoya yapılan baskınla ilgili kamera kayıtlarını sorduğu, Jandarma’nın önce kamera kaydının bulunduğunu belirttiği, Savcı Öz’ün talep etmesi üzerine kayıtların cep telefonu ile çekildiği için çözünürlüğünün kötü olduğu ve silindiğinin söylendiği ortaya çıktı. JANDARMA, KAYITLARI CEP TELEFONU İLE YAPMIŞ JİTEM’in kurucularından Emekli Albay Arif Doğan’ın depo olarak kullandığı Çavuşbaşı köyü, Çengeldere Mahallesindeki emlak dükkanına 2008 yılında Jandarma tarafından yapılan baskında askerî sandıklar içinde çok sayıda el bombası, suikast silahı, kasalar içinde mermi, JİTEM arşivi diye tabir edilen kozmik nitelikte belgeler ele geçirildiği iddia edilmişti. Baskını yöneten Jandarma, basında çıkan haberleri yalanlamamasına rağmen, soruşturmanın başında bulunan Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’e mühimmat bulunmadığı yönünde yazı göndermişti. Medyada çıkan haberlerden sonra Jandarma’dan operasyonla ilgili kamera kayıtlarını isteyen Ergenekon Savcısı, şok bir cevapla karşılaştı. Baskından hemen sonra Ergenekon savcısına ‘mühimmat bulunamadı, kamera kaydı var’ şeklinde bilgi verilmesine karşın, gönderilen ikinci yazıda baskının ani olduğu için kamera bulunamadığı, cep telefonu ile çekim yapıldığı, görüntü çözünürlüğünün düşük olmasından ötürü kaydın silindiği belirtildi. Şüpheli durum üzerine Savcı Öz’ün Emniyet’e olayı araştırması için talimat verdiği ifade edildi. ÇAKIR: CEPHANELİĞİ GÖTÜREN RÜTBELİNİN BEYANLARI Jandarma’nın yönettiği baskının soru işaretleri ile dolu olduğunu ifade eden Gazeteci-Yazar Zihni Çakır, Arif Doğan’ın gözaltına alınışı sırasında yaşananlara ilişkin, “Bir kişi düşünün ki; Ergenekon soruşturmasının omurgalarından sayılan JİTEM’in kurucusu olarak biliniyor, savcılık talimatıyla Emniyet bu şahsın adreslerine operasyon düzenliyor ama ne hikmetse operasyon sırasında arama, el koyma işlemlerini kayda alacak kamera unutuluyor. Cep telefonu ile çekim yapılmaya çalışıldığı savcıya anlatılıyor. Sonra operasyon sırasında çekim yapan yayın kuruluşu cephanelik bulunduğu haberini geçiyor; fakat operasyon sonrasındaki tabloda cephanelik konusunda net bir açıklama yapılmaktan kaçınılıyor. Ben o dönem kamuoyuyla paylaştığım ve bizzat o cephaneliği götüren rütbelinin beyanlarına dayalı bilgilerde, Arif Doğan tarafından, astsubaya büyük ebatta beş bavul ve iki adet koli teslim edildiğini, bavullarda; el bombaları, kolilerde ise çeşitli çaplarda bazıları altın kaplama silahlar ve mermilerle bunlara ait çok sayıda şarjör olduğunu aktarmıştım. Bu cephaneliğin tamamının askerî mühimmat olduğunu, bu envanterlerin TSK ile hiçbir bağı olmayan sivil bir adrese gönderildiğine dikkat çekmiştim” açıklamasını yaptı.