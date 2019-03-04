Jandarma'dan teröre ağır darbe

Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince, geçen yıl düzenlenen operasyonlarda bin 149 terörist etkisiz hale getirildi. Terörü finanse ettiği tespit edilen 167 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığının 2018 yılı faaliyet raporu yayımlandı.

Rapora göre, jandarma birimlerince geçen yıl 58 büyük, 541 orta ve 96 bin 762 küçük çaplı olmak üzere 97 bin 361 terör operasyonu düzenlendi. 600'ü ölü, 24'ü yaralı, 403'ü sağ ve 122'si teslim olmak üzere toplam bin 149 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan aramalarda 827 piyade tüfeği, 45 makineli tüfek, 250 tabanca, 74 roketatar, havan ve lav silahı, 2 bomba atar, 8 füze, 14 uçaksavar, 469 bin 282 fişek mühimmat, bin 556 el bombası, 22 ton 398 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının kullandığı belirlenen 126'sı boş, bin 166'sı malzemeli olmak üzere toplam bin 292 sığınak ile yaklaşık 68 ton yaşam malzemesi imha edildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 223 terör olayında, 112 güvenlik gücü ve 18 vatandaşå şehit olurken 405 güvenlik gücü ile 44 sivil de yaralandı.

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise 167 şüpheli yakalandı.

- Suç örgütleriyle mücadele

Organize şekilde suç işlemek amacıyla oluşturulan suç çetelerine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen 170 operasyonda 2 bin 201 şüpheli yakalandı.

Firari durumdaki 141 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Jandarma ekiplerince geçen yıl kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yapılan 2 bin 864 olaya müdahale edildi. Yapılan operasyonlarda 6 bin 937 şüpheli gözaltına alınırken, 58 bin 962 tarihi eser de koruma altına alındı.

Ayrıca jandarma birimlerince geçen yıl müdahale edilen 299 sahtecilik olayında 363 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 111 bin 436 sahte banknot ele geçirildi.

Silah kaçakçılarına yönelik çalışmalarda ise 3 bin 143 uzun, bin 354 kısa namlulu silah ile 318 bin 773 mühimmat ele geçirildi. Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 255 kişi yakalandı.

- Asayiş olaylarında 338 bin 473 şüpheli yakalandı

Jandarma sorumluluk bölgesinde geçen yıl 404 bin 985 asayiş olayı meydana geldi. En çok olayın kayıtlara geçtiği iller Antalya, İzmir ve Muğla oldu. Olaylarla ilgili çalışmalar sonucu tespit edilen 344 bin 677 şüpheliden 338 bin 473'ü yakalandı.

Şüpheli sayıları bakımından 2017 yılı ile karşılaştırıldığında, toplam şüpheli ve yakalanan sayısında yüzde 20 artış olduğu anlaşıldı.

Söz konusu asayiş olaylarının 384 bin 958'inin faili tespit edilirken, 20 bin 27 olayın ise faili belirlenemedi. Faili meçhul olayların yüzde 77'sinin hırsızlık olayı olduğu belirtildi.

Kişilere karşı işlenen suçlar arasında ilk sıraları, 35 bin 161 ile trafik kazası sonucu taksirle yaralama, 34 bin 861 ile kasten yaralama ve 25 bin 662 ile tehdit aldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar arasında 29 bin 444 ile hırsızlık, 15 bin 186 ile mala zarar verme, 5 bin 625 ile hakkı olmayan yere tecavüz öne çıktı.

- Kadına yönelik şiddet

Jandarma birimlerine, geçen yıl 35 bin 273 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandığına ilişkin ihbar da geldi.

Bu olayların mağdurları olan 39 bin 198 kişi jandarmaya başvurarak tedbir alınmasını talep etti. Mağdurların talepleri doğrultusunda 7 bin 849 koruyucu ve önleyici tedbir kararı alındı.

Ayrıca jandarma bölgesinde geçen yıl 27 bin 901 çocuğun suça sürüklendiği, 51 bin 523 çocuğun da suç mağduru olduğu kayıtlara geçti.

- Trafik kazalarında bin 235 kişi öldü

Geçen yıl jandarma sorumluluk bölgesinde, 29 bin 714 ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Kazalarda bin 235 kişi hayatını kaybederken 57 bin 998 kişi de yaralandı. En çok kazanın yaşandığı aylar, haziran, temmuz ve ağustos oldu.

Trafik denetimlerinde 21 milyon 548 bin 759 araç kontrol edildi. Eksiklikleri olduğu ya da kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle 851 bin 764 araç ve sürücüye ceza kesilirken 227 bin 595 araç trafikten men edildi, 15 bin 968 sürücünün ehliyetine de el konuldu.

Çalışmalar kapsamında 2 milyon 412 bin 386 kişiye trafik eğitimi verildi.

- Siber suçlarla mücadele

Jandarma birimlerince, siber suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl 161'i banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, 33'ü müstehcenlik, 119'u hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme, 93'ü sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 81'i nitelikli dolandırıcılık, 8'i nitelikli hırsızlık ve biri koruyucu programları etkisiz hale getirme olmak üzere 496 olaya müdahale edildi.

Yapılan çalışmalar sonucu, bu suçları işledikleri gerekçesiyle 266 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında ise 16 bin 935 olayda 148 bin 461 kaçak göçmen kurtarıldı, 3 bin 91 organizatör yakalandı. En çok göçmenin yakalandığı iller Edirne, Hatay ve Van oldu.

Jandarma ekipleri, insan ticareti suçunun işlendiği 17 olaya müdahale ederken 40 insan tacirini yakaladı, 61 mağduru da kurtardı.