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Jandarmadan tatbikatlı coşkulu kutlama

Elazığ’da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikte, terörle mücadele tatbikatı, narkotik ve patlayıcı uzmanı köpeklerin yer aldığı gösterinin yanı sıraşüpheli paket imhası gerçekleştirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 17:12
Jandarmadan tatbikatlı coşkulu kutlama

Elazığ’da jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinlikte, terörle mücadele tatbikatı, narkotik ve patlayıcı uzmanı köpeklerin yer aldığı gösterinin yanı sıraşüpheli paket imhası gerçekleştirildi.


Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Komando Taburunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, günün önemine dair şiirlerin okunması ile devam etti. Jandarmanın kullandığı araç ve silah sergisinin ardından İl Jandarma Komutanlığı kadrosundaki narkotik ve patlayıcı madde uzmanı köpeklerle gösteri yapıldı. Ardından kaza yapan araçta olay yeri incelemenin çalışmasını gösteren kısa bir sunum gerçekleştirildi. Şüpheli bir paket bomba imha uzmanı tarafından uzaktan kontrol sistemi ile imha edilirken, timlerin katıldığı terörle mücadele tatbikatı da gerçekleştirildi.


Jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü nedeniyle kutlama yaptıklarını ve bunun heyecanını yaşadıklarını ifade eden İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, “Bu anlamlı gün vesilesiyle jandarma teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarına müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı jandarma teşkilatı olarak onlara daima minnetle anacaklar. Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü vesilesiyle başta ulu önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.


Çok gururlu, onurlu bir günü idrak ettiklerini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Tarihi şanla, şerefle, onurla, gururla ve aziz milletimize en üst düzeyde hizmetle geçmiş, milletimizin göz bebeği bir teşkilatın 180. kuruluşunu hep beraber kutluyoruz. Hem tebrik ediyorum hem de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. jandarma ve emniyet teşkilatımız 2 bin yılı aşkın var olan derinliği, çok güçlü gelenekleri olan ve milletin bağrından çıkmış bir teşkilat. Bu millete şanla şerefe hizmet etmiş bir teşkilat” ifadelerini kullandı.


Programa, Vali Kaldırım’ın yanı sıra 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Cumhuriyet Başsavıcısı Osman Köse ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:12
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