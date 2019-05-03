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Jandarmadan tarihi eser satıcılarına suçüstü

Bursa’da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi suçüstü yakalandı.

03 Mayıs 2019 Cuma 00:28
Jandarmadan tarihi eser satıcılarına suçüstü

Bursa’da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen eserler arasında Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen “Don Kişot” resimli tablo da yer aldı.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının ellerindeki ünlü ressam Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen “Don Kişot” resimli tabloyu satmaya çalıştıkları esnada "Kafes" programının radarına yakalandı. Tarihi eser kaçakçılarını yakalamak için harekete geçen ekipler, alıcı kılığında irtibata geçerek satıcılarla bir araya geldi. Tarihi eser kaçakçılarıyla buluşan jandarma ekipleri G.G., İ.Ö., M.S.A., H.Y., M.A., S.S. ve G.Y. isimli şüpheli şahısları suçüstü yakaladı. Şahısları gözaltına alan ekipler, 1 adet ünlü ressam Picasso’ya ait olduğu değerlendirilen “Don Kişot” resimli tablo, 3 adet cam gözyaşı şişesi, 2 adet toprak gözyaşı şişesi, 5 adet yağdanlık, 4 adet toprak kase, 1 adet toprak küp, 2 adet cam obje, 2 adet toprak bardak, 1 adet toprak heykel, 1 adet toprak küp, 1 adet 30 cm çapında bayan ve erkek tablo, 1 adet 20 cm çapında metal resimli obje, 1 adet toprak sürahi, 2 adet gözyaşı şişesi kapağı, 1 adet gümüş madalyon, 1 adet madeni para, 1 adet yabancı menşeli kitap, 1 adet tepsili kadeh ele geçirdi. Yakalanan tarihi eser kaçakçıları sorgulanmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 00:28
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