0553 313 94 23

Jandarma’dan tarihi eser operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan bir araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 parça tarihi eser ele geçirildi.

26 Mart 2019 Salı 15:09
Jandarma’dan tarihi eser operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan bir araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 parça tarihi eser ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tunçbilek beldesi Merkez Mahallesi’nde durdurulan araçta yapılan aramalarda, bir valiz içinde 8 kadeh, hayvan ve insan figürlü iki obje, haç işaretli sürahi, mektup kutusu ve mühür, haç ve insan figürlü süs eşyası, küçük boy süs eşyası, haç işaretli iki kase, mermerden yapılmış insan figürlü obje olmak üzere Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 18 parça tarihi eser bulundu.


Araçta yolculuk eden M.Ç. ile B.T. ve N.A. gözaltına alınarak Tunçbilek Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik bebeğiniz için en doğru ayakkabı seçmenin 5 yolu
    1. Minik bebeğiniz için en doğru ayakkabı..
    2. Şehitler anısına 20 metrelik Türk..
    3. Nurdağı’nda Muhsin Yazıcıoğlu ve..
    4. Yemen'den ABD'nin Golan Tepeleri..
    5. AK Parti'nin Van mitingi
    6. "Vergi kaçıran kimse şehrül emin..
    7. AK Parti'nin adayı çekildiğini açıkladı
    8. Çiftlik Bank iddianamesinin detayları..
    9. 832. Sokak asfaltlanıyor
    10. Matadorlar meclise giriyor
    11. Ömer İşlek’ten Korkuteli’ne "Doğal..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    13. Gaün öğrencilerine akademik kariyer..
    14. Merdiven boşluğuna düşen yaşlı kadın..
    15. ASAT’tan Elmalı ve Korkuteli’ne modern..
    16. Kartal Belediyesi’nden bez torba..
    17. İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel..
    18. Balkon, teras ve hobi bahçeleri 49 bin..
    19. Şehir hastaneleri personel alımı 2019..
    20. Elektrik sektöründe 15 yılda 100..
    21. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A..
    22. Taraftarları kırmayan Erdoğan talimatı..
    23. Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret..
    24. ANALİZ - Kuzey Akım 2: Yeni bir..
    25. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan..
    26. Boşanmak isteyen eşini çocuklarının..
    27. Altınbeşik Mağarası yolu yenileniyor
    28. Ziyafet Sofrası’na büyük beğeni
    29. Bursaspor'da Alanyaspor maçı..
    30. Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız