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Jandarmadan sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca narkotik dedektör köpeği Vadi’nin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ile sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 8 kişi gözaltına alındı.

28 Mart 2019 Perşembe 09:52
Jandarmadan sosyal medyadan uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca narkotik dedektör köpeği Vadi’nin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu ile sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendiren 8 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde esrar, skunk ve uyuşturucu haplar ile tütün öğütücü makara ve esrar sarım kağıtları ele geçirildi.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu satıcılarına yönelik başarılı operasyonları devam ederken, siber suçlarla mücadele ekipleri de sanal alemde uyuşturucuyu özendirici yayınlar yaparak gençleri zehirlemeye çalışanlara karşı sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirerek uyuşturucu ile mücadeleyi sürdürüyor. Sanal devriye ekipleri, bazı şahısların sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımları mercek altına aldı. Söz konusu şahısların takma isimlerle “Tek Dost”, “Tercihler”, “En Sevdiğim İkili”, “Merdiven Altı Sosis Laboratuvarı”, “Patlayan Şeker”, “Alice Harikalar Diyarında”, “Keyfimin Kahyasıyım” ve “Ona Küçük Sürprizler Yap” gibi gençlerin ilgisini çekebilecek gönderilerin altında uyuşturucu madde fotoğrafları paylaştığı belirlendi. Şahısların sosyal medya hesaplarını sanal devriyelerle takibe alan jandarma ekipleri, uyuşturucu maddeyi özendirmeye yönelik fotoğraf paylaşımı yapan ve çok sayıda takipçisi bulunan 8 şüphelinin adreslerini belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerini karşılarında gören şüpheliler neye uğradığını şaşırdı. Yaşları 20 ila 30 arasında olan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda esrar, skunk ve uyuşturucu haplar, tütün öğütücü makara, esrar sarım kağıtları, dizüstü bilgisayarlar ile SD kartlar ele geçirildi. Sosyal medya hesaplarından uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşım yaptıkları belirlenen 8 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 09:52
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