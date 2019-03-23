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Jandarmadan 'şok' uygulama! Hepsi ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince düzenlenen  şok uygulamasında tarihi eser, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 06:31
Jandarmadan 'şok' uygulama! Hepsi ele geçirildi

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı koordinesinde Pazarcık, Türkoğlu ve  Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 22 ekipten oluşan 217 personel ile  24 uygulama noktasında şok operasyon yapıldı.

Bomba arama köpeği "Aşil" ve narkotik arama köpeği "Atos"un da  katıldığı uygulamada, 64 gram esrar, 10 gram eroin, 51 gram uyuşturucu madde, 2  bin 850 paket gümrük kaçağı sigara ile deniz kızı heykeli, yüzük, metal kitabe,  mühür ve çan parçalarından oluşan 6 parça tarihi eser ele geçirildi.

2 bin 311 kişinin sorgulandığı şok uygulamada 22 kişi hakkında işlem  yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi ise yakalandı.

Sorgulanan 926 araçtan 10 aracın sürücüsüne 13 bin 876 lira para  cezası uygulandı.

Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Narlı uygulama noktasında, narkotik  arama köpeği "Atos", bir araçta uyuşturucu madde buldu.

Yakalanan 33 kişi alınan sağlık raporunun ardından ifadeleri alınmak  üzere Narlı Jandarma Karakoluna götürüldü.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 06:52
  1. Gaziantep
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