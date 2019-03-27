Jandarmadan şok uygulama Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince yapılan ‘şok’ uygulamalarda aranan 23 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince yapılan ‘şok’ uygulamalarda aranan 23 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre uygulama, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı’nca 311 personelle gerçekleştirildi. İlçelerde yapılan uygulamalarda 5 bin 55 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, bin 870 araç kontrol edildi. 8 araç trafikten men edildi, 22 araca 15 bin 135 lira cezai işlem uygulandı. Şok uygulamada 23 yoklama kaçağı yakalanırken, arama yapılan kişilerden çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeleri de ele geçirildi.

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