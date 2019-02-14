Jandarmadan sevgililer günü sürprizi Karabük İl Jandarma Komutanlığıve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Gününedeniyle vatandaşlara çiçek hediye etti.

Karabük İl Jandarma Komutanlığıve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Gününedeniyle vatandaşlara çiçek hediye etti.

Yenice-Karabükkarayoluüzerinde bulunan kontrolnoktasında yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücülere ve yanlarında bulunan bayanlara çiçek verdi.Hediye çiçek dağıtan jandarmanın sürprizi özellikle bayanları sevindirdi. Ayrıca jandarma ekipleri , sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle can güvenliği açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz ettiler.

Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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