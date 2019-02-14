Jandarmadan sevgililer günü sürprizi
Karabük İl Jandarma Komutanlığıve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Gününedeniyle vatandaşlara çiçek hediye etti.14 Şubat 2019 Perşembe 15:12
Karabük İl Jandarma Komutanlığıve Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Şubat Sevgililer Gününedeniyle vatandaşlara çiçek hediye etti.
Yenice-Karabükkarayoluüzerinde bulunan kontrolnoktasında yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücülere ve yanlarında bulunan bayanlara çiçek verdi.Hediye çiçek dağıtan jandarmanın sürprizi özellikle bayanları sevindirdi. Ayrıca jandarma ekipleri , sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, özellikle can güvenliği açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz ettiler.
Uygulamadan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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