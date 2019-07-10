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Jandarmadan sahte eser ve para üretimi yapan kişilere operasyon

Konya’nın Akşehir ilçesinde sahte eser ve para üretimi yapan kişilerin bulunduğu eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, arama yapılan evde sahte heykel malzemeleri, sahte para ve çok sayıda suç malzemesi ele geçirildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:09
Jandarmadan sahte eser ve para üretimi yapan kişilere operasyon

Konya’nın Akşehir ilçesinde sahte eser ve para üretimi yapan kişilerin bulunduğu eve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, arama yapılan evde sahte heykel malzemeleri, sahte para ve çok sayıda suç malzemesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Akşehir ilçesinde sahte para ve eser üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şahısların bulunduğu adresin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda evde bulunan H.V.A., B.S. ve O.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda evde 10 bin dolar sahte para, 8 adet sahte heykel, 16 adet sahte eser yapımında kullanılan kimyasal malzeme, 2adet sahte tablo, 10adet sahte eser kalıbı, 8 adet toprak çömlek, 41 adet sahte metal tabak, 9 adet hafıza kartı, 6 adet simkart, 1 adet dedektör, 2adet mavi ve kırmızı tepe lambası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden O.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer şüpheliler B.S. ve H.V.A’nın işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Adreste bulunamayan 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 22:09
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