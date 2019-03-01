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Jandarmadan şafak operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik yapılan şafak operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

01 Mart 2019 Cuma 11:12
Jandarmadan şafak operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranması olan şahıslara yönelik yapılan şafak operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, haklarında aranma kararı bulunan şahıslara yönelik Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde ve jandarma bölgesine ikamet eden kişilerin evlerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. İkametlere yapılan şafak operasyonu kapsamında tehdit suçundan aranan ve Gözebaşı Köyünde ikamet eden A.D., isimli kişi ile kaçakçılık suçundan aranan ve Hasankendi köyünde ikamet eden Ö.A., isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:12
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