0553 313 94 23

Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Organize şekilde ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

02 Temmuz 2019 Salı 09:53
Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da ruhsatsız silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin organize şekilde ruhsatsız silah ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütünün Adıyaman, Bursa ve İstanbul'da faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Jandarma, suç örgütü üyelerinden H.D'yi elindeki silahı Bursa'ya satmaya giderken İstanbul'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, çiğ köfte kutusu içine saklanmış halde Sultan Birinci Abdülhamit dönemine ait 1868 yapımı Nagant marka silah ele geçirildi.

İstanbul ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, fişekler ile tabanca şarjörleri ele geçirildi.

Ele geçirilen ruhsatsız tabancaların arasında Uzi marka suikast silahının da bulunması dikkati çekti. Adreste bulunan 5 kişi de gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Olayla bağlantısı olduğu ve rüşvet olayına karıştıkları değerlendirilen 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:53
  1. İstanbul
  2. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
  3. jandarma
  4. ruhsatsız silah

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki ilk gündemi eğitim oldu
    1. İl Genel Meclisi’nin temmuz ayındaki..
    2. Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye..
    3. İran OPEC'in petrol üretimini kısma..
    4. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve..
    5. Adana'da sahte içki imalathanesine..
    6. Tuşba Belediyesi personeline ‘kanser’..
    7. Amansız hastalıktan 'literatürlük..
    8. Mumbai’de yağış nedeniyle duvar çöktü:..
    9. Eğitim-Bir-Sen yükseköğretimi masaya..
    10. 'Akıllı ambulans'lar Bolu'da hizmette!
    11. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    12. Keçiörengücü, Serkan Özbalta ile devam..
    13. Narayan Hosmane: Borla tedavi kanseri..
    14. GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK..
    15. Yunuslar Akçakoca’da da çocukların..
    16. Fındık işçileri için bir araya geldiler
    17. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    18. Zeyna’yı ‘Sevgi’ hayata yeniden bağladı
    19. Adana'daki orman yangını
    20. Haziranda en fazla limonun fiyatı..
    21. Köylülerin azmi santrali yendi
    22. Derin Toparlak, Yunanistan’da şampiyon..
    23. Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
    24. Trump'tan gerilimi arttıracak sözler!..
    25. Osmaniye’deki sır cinayet çözülemedi
    26. Gram altın 253,2 lira seviyelerinde
    27. CHP işçi kıyımına devam ediyor
    28. 'Doktorun kontrolünden geçmeden yapay..
    29. (Özel) Örnek polis yaşlı kadını hem..
    30. Kagawa son virajda! Karar bekleniyor
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı
    G-20'de ilginç anlar! Sisi ve Selman kaçacak yer aradı