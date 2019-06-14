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Jandarmadan renkli 180’inci kuruluş yılı kutlaması

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda renkli görüntülere sahne oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 23:15
Jandarmadan renkli 180’inci kuruluş yılı kutlaması

Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda renkli görüntülere sahne oldu.


İl Jandarma Komutanlığı tören alanında düzenlenen kutlamalara Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe ve Marmaris Kaymakamları ile Menteşe Belediye Başkanı, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Törende Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuşlar Zafer Demirkol ve Cesur Bilgiç tarafından seslendirilen ‘Şu kışlanın kapısına’ ve ‘Çift Jandarma Geliyor’ türküleri törene katılanlar tarafından büyük alkış alırken, türkü şölenini ardından ise Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli personel Kerimoğlu ve İzmir Zeybeği oynadı.


Törende narkotik, iz takip ve bomba arama köpekleri gösteri sunarken, İl Jandarma Komutanlığı emrindeki motorlu asayiş timlerinin gösterisi katılımcılardan büyük alkış aldı.


Törende konuşan Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Jandarma teşkilatının vatandaşın huzur ve güvenliği için 24 saat görevde olduğunu söyledi. Tuğgeneral Sel, “Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığındayız. Yüce milletinin güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkemizin her noktasında gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve teminatı olmuştur” dedi.


Törende, Jandarma Teşkilatının değişik birimlerinde kullanılan malzemelerinin bulunduğu stantlar konuklar ile gezilirken, jandarma personeli tarafından yapılan karakalem ve filografi sergisi ziyaret edildi. Törenin sonunda katılımcılara akşam yemeği verildi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:15
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