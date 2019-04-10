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Jandarmadan polise pankartlı jest

AYDIN (İHA) – Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Polis Teşkilatının 174.

10 Nisan 2019 Çarşamba 08:34
Jandarmadan polise pankartlı jest

AYDIN (İHA) – Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümünü kentin en işlek noktasına astığı pankartla kutladı.


Kısa bir süre önce Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında çok sayıda sosyal sorumluluk projesine imza atan Aydın İl Jandarma Komutanlığı, bu kez de suç ve suçlularla mücadelede omuz omuza çalıştıkları polisleri unutmadı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla hazırlatılan “Kardeş kurum Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü kutlarız” yazılı dev pankart, Aydın’ın en işlek noktası ve ana güzergahların kesişim noktası olan Efeler ilçesindeki Yeni Dört Kavşağı’na asıldı.


Jandarma görevlileri tarafından kavşağa asılan pankart, yoldan geçen sürücü ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Halkın huzur ve güvenliği için her türlü zorlu koşulda omuz omuza görev yapan polis ve jandarmanın Aydın’da sergilediği örnek dayanışma takdir topladı.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 08:34
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