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Jandarmadan PKK operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'de jandarma ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda aralarında anti tank roketinin de bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

28 Ekim 2018 Pazar 17:12
Jandarmadan PKK operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında icra edilen operasyonlarda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 90 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 60 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 7 adet anti-tank roketi, 6 adet sevk fişeği, 16 adet el bombası, 22 adet el bombası fünyesi ve 1 adet uyku tulumu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 17:12
  1. PKK/KCK
  2. AK-47 Kalaşnikof
  3. anti-tank roketi
  4. M-16 piyade tüfeği
  5. Hakkari Valiliği
  6. İl Jandarma Komutanlığı

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