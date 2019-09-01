0553 313 94 23

Jandarmadan operasyon! Kilolarca esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.

01 Eylül 2019 Pazar 12:16
Jandarmadan operasyon! Kilolarca esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 66 kilo 705 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bismil ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, Ağıl Mahallesi mevkisinde 4 torba içerisinde 66 kilo 705 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 12:16
  1. Diyarbakır'ın Bismil ilçesi
  2. Bismil ilçe Jandarma Komutanlığı
  3. esrar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi
    1. Sakarya Ticaret Borsası Başkan..
    2. "ABD, Rusya veya Türkiye'ye..
    3. Yer: Adana! 12 kadın 80 yaşındaki..
    4. GÜNCELLEME - Rize'de kaybolan iki..
    5. Yaşlı çifte kapkaç şoku
    6. Satılmayınca tarlada kaldı
    7. YÖK'ten Endüstriye Nitelikli İnsan..
    8. Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist..
    9. Emniyet şeridinde duran araca arkadan..
    10. 30 yılda sezonun ilk gününde ilk kez..
    11. Jandarmadan operasyon! Kilolarca esrar..
    12. Gürcistan uyruklu kadın evde ölü..
    13. Sağlık - Sen Antalya Şube Başkanı..
    14. Lübnan’ın Osmanlı’yı hedef alan..
    15. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 256..
    16. Roma'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
    17. “Davutoğlu para arıyor” iddialarına..
    18. Karısını öldüreceği ihbar edilen zanlı..
    19. Gökçek Ankaralılara sordu:..
    20. Başkan Öndeş; “Fırında odun yerine..
    21. BİSED: Türkiye bisiklet üretim merkezi..
    22. Olay yeri trafik kazası ölümleri azaldı
    23. 36 milyar dolarlık proje askıya alındı
    24. Kırsal kalkınma yatırımları tanıtım..
    25. Kars 36 Spor ilk maçını evinde..
    26. Teksas’daki silahlı saldırıda ölü..
    27. Yemenli milletvekilleri BAE'nin..
    28. Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı
    29. Narlıdere 9 Eylül’ü ‘Deniz Festivali’..
    30. Penaltı avcısı Stachowiak
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak