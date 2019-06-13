0553 313 94 23

Jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim

Balıkesir il genelinde Jandarma ekipleri okul çevreleri ile okul servislerini denetledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 11:44
Jandarmadan okul ve servis araçlarına denetim

Balıkesir il genelinde Jandarma ekipleri okul çevreleri ile okul servislerini denetledi. 3 aşamalı olarak yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il ve ilçelerde okul servis araçlarına yönelik özel denetim,ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve öğrenci yurtlarının yakın çevresinde faaliyet gösteren umuma açık yerlerde şüpheli şahıslara yönelik uygulama, yaptı. 3 aşamalı yapılan uygulamaya 153 ekip ve 510 personel katıldı. Uygulama esnasında 815 umuma açık yer, 147 park ve bahçe,60metruk bina, 119 okul, kurs binası ve çevresinde yapılan uygulama neticesinde; 3 umuma açık yer hakkında işlem yapılmış ve 26 bin 20 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler 2 bin 48 normal aracı kontrol ederek, 103 araç hakkında işlem yaparken, 25 aracı trafikten men ederek, 24 bin 972 TL idari para cezası uyguladı. Jandarma ayrıca 247 okul servisi aracını kontrol ederken, 21 okul servis aracına işlem yaparak, 8 okul servis aracını trafikten men ederek toplam 10 bin 21 TL. idari para cezası uyguladı.


Jandarma ekiplerinin il genelinde yaptığı uygulamalar sırasında; 9 bin 354 kişi sorgulanmış 2’si kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 44 kişi yakalandı. Üst ve araç aramalarında da 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 41 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Arama ve yakalama kaydı bulunan 8 araç yakalanmış ve(8 araç trafikten men edilerek yediemin otoparklarına teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altay bombaları patlattı
    1. Altay bombaları patlattı
    2. Çamlıbel Balıkçı Barınağı’ndaki..
    3. Siemens’in buluta bağlı yeni nesil..
    4. Almanya’da fırtına: 20 yaralı
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30’da..
    6. Afrin'de yakalanan YPG/PKK'lı..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile..
    8. Mehmet Ali Erbil’in hastane odasında..
    9. Asya’ya giden iki yük gemisine Hürmüz..
    10. Oltu İbn-i Sina Mesleki ve Teknik..
    11. Aydın’ın sultanları kadroyu..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile..
    13. Uman Körfezindeki tanker yangınları..
    14. Başkan Uysal, ‘Kalıcı bir güzellik..
    15. İlkokul öğrencileri gelecekleri için..
    16. Yüksekova’da ‘7 Bölge ve 7 Türkü’..
    17. Kente uyuşturucu sokmak isteyen 3 kişi..
    18. Dev buhar kazanı için trafik..
    19. Vali Deniz, Kodla(Ma)nisa Proje..
    20. (Özel Haber) Bir annenin evlat hasreti
    21. Harçlıklarını biriktiren öğrencilerden..
    22. Söke’de elektronik atıklar, köy..
    23. Banyon küvetinde uyuşturucu yetiştirmiş
    24. Başörtüsü yasağı mahkemeye taşınıyor
    25. Başkan Öküzcüoğlu Akşener’i 5 Eylül..
    26. Tarsus’ta mahalleli beklediği asfalta..
    27. Hareket halindeki kamyonun lastikleri..
    28. "Hububat ihracatını 2 katına..
    29. AK Parti’li Demirtaş’tan, CHP’li..
    30. Arama motoru,e-posta ve asistan..
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı