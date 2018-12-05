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Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:58
Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

ANKARA (AA) - Gençlerin ve çocukların zararlı faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesi amacıyla Ankara genelinde 365 jandarma personelinin katılımıyla okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde eş zamanlı olarak okul, park ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri" uygulaması başlatıldı.

365 personelin katıldığı uygulama kapsamında, okul çevreleri, parklar, metruk binalar, kahvehaneler, internet kafeler ve oyun salonları denetlendi.

Ayrıca, karadan yapılan denetimlerin yanı sıra havadan İHA ve drone ile de özellikle okulların çıkış saatleri sıkı takibe alındı.

Uygulamayla çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımı ile terör kaynaklı ideolojik faaliyetlerden uzak tutulması ve eğitim öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:58
  1. "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri"
  2. Ankara İl Jandarma Komutanlığı
  3. Okul çevrelerine jandarmadan sıkı denetim

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