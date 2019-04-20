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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarma ekipleri tarafından TED Malatya Koleji öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:24
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Jandarma ekipleri tarafından TED Malatya Koleji öğrencilerine trafik eğitimi verildi.


İçişleri Bakanlığının Trafik Dedektifleri Projesi ve Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın projesi kapsamında, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı 14’üncü


Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Ahmet Murat Dilek ve Yeşilyurt Asayiş Tim Komutanı Hasan Hakansoy tarafından, TED Malatya Koleji o öğrenci ve öğretmenlerine trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme semineri verildi.


Seminerin ardından okul bahçesine getirilen trafik kontrol araçlarının iç kısmı öğrencilere tanıtılarak, telsizlerin ve radar cihazlarının nasıl çalıştığı, nerelerde hangi amaçla kullandıkları konularında bilgi verildi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:24
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