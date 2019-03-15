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Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Kırıkkale’de ilk ve ortaokul öğrencilerine Jandarma Trafik Tim Komutanı tarafından trafik eğitimi verildi.

15 Mart 2019 Cuma 16:22
Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Kırıkkale’de ilk ve ortaokul öğrencilerine Jandarma Trafik Tim Komutanı tarafından trafik eğitimi verildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Trafik Dedektifleri Projesi” kapsamında Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı personeli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hikmet Çiftçi tarafından Kulaksız Şehit Doğan Yerlikaya İlköğretim Okulundaki öğrencilere emniyet kemerinin önemi konusunda bilgiler verdi.


Trafik kurallarına uyulmadığı zaman insan hayatının kaybedildiğini, sakatlıkların yanı sıra maddi kayıpların da olduğunu belirten Çiftçi, araçlarda emniyet kemerinin mutlaka takılması gerektiğini söyledi. Öğrencilerde dikkat uyandırsın diye emniyet kemeri uygulaması oyuncak bebek üzerinde uygulamalı olarak gösterildi.


Trafikle ilgili merak ettikleri çeşitli soruları da cevaplayan Çiftçi, öğrencilere, okul servis araçlarına iniş ve binişlerde dikkat edilmesi gereken kurallar, servis araçlarında emniyet kemeri takılmasına dikkat edilmesi, yaya trafiği, yoldan karşıya geçme kuralları, kavşaklar ve çocukların oyun alanları hakkında da çeşitli bilgiler verdi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:22
  1. doğa

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