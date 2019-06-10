Jandarma’dan öğrencilere “Sürücü Seyahat Karnesi” dağıttı

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri,ülke genelinde başlatılan ve 31 Mayıs-20 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, 100 kişinin bisikletle ödüllendirileceği “Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum” projesi kapsamında sürücülere ve öğrencilere trafik kurallarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtırken,öğrenci ve sürücülereproje hakkında da bilgilendirmede bulundu.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde uygulamaya konulan "Karnemi Dolduruyorum Trafiğe Güvenle Çıkıyorum " konulu projekapsamında Yenice ilçesindekisürücülere ve çocuklarajandarma trafik ekipleri tarafından "Sürücü Seyahat Karnesi" verildi.

Yenice ilçegirişinde kontrol noktası önünde jandarma trafik ekipleri tarafından uygulama yapıldı. Jandarma ekipleri , kolonya ilekarşıladıkları araç sürücülerini trafik kuralları konusunda uyararak, yaya önceliği konusunda duyarlı olmalarını isteyerek, sürücüler ile Ülkü İlkokulunda öğrencilere bilgiler vererek 2/A ve 2/B sınıfı öğrencilerine"Sürücü Seyahat Karnesi" dağıttı.