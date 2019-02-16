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Jandarma’dan öğrenci servisi denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken sürücü ve öğrenciler de bilgilendirildi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:41
Jandarma’dan öğrenci servisi denetimi

Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçe Jandarma ekipleri tarafından öğrenci servisleri denetlenirken sürücü ve öğrenciler de bilgilendirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri" kapsamında, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmeleri için Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri uygulama gerçekleştirdi. Karaadilli ve Atlıhisar güzergâh yolu üzerinde okul servis araçlarını denetleyen jandarma ekipleri, ehliyet ve yönetmelik yönünden incelemelerde bulundu. Jandarma Trafik Timleri Şuhut ilçe merkez okullarına taşımalı sistemde öğrenci götüren servis araçlarını incelerken, akabinde ise sürücü ve öğrencilere trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanımının önemi konusunda bilgi aktarımı yaptı. Öğrenci servislerinin denetiminin ardından İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya ve trafik timleri tarafından öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:41
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