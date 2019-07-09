0553 313 94 23

Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Bursa’da jandarma ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonunda bin kök kenevir ve 1 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi.

09 Temmuz 2019 Salı 16:10
Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Bursa’da jandarma ekiplerinin nefes kesen uyuşturucu operasyonunda bin kök kenevir ve 1 kilo 360 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs adlî kontrol şartıyla serbest kaldı.


Bursa İl jandarma Komutanlığı ve İnegöl Jandarma ekipleri Rüştüye Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişiyi takibe aldı. Drone ile Ö.A. ve H.A. isimli şahsa ait ev, iş yeri ve eklentilerinde keşif yapıldı. Düzenlenen operasyonda drone ile havadan takip sağlanırken, jandarma köpeği Roket de girilmedik yer bırakmadı.


Yapılan operasyonda özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış yaklaşık bin kök kenevir, hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 360 gram kubar esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevirler imha edildi. Gözaltına alınan iki şahıs jandarmadaki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi. Ö.A. ile H.A. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrekliler İstanbul’da bir araya gelecek
    1. Devrekliler İstanbul’da bir araya..
    2. Marmarisli gazetecilere yeni basın..
    3. Ambalaj atığı tesisi çevre..
    4. Manisa’da tasarruf dönemi
    5. Husilere bağlı mahkemeden 31 kişiye..
    6. Başkan Esen, projelerini anlattı
    7. İstanbul'da cildiye randevu cildiye..
    8. İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem..
    9. Mersin’in 5 yıllık ulaşım planı masaya..
    10. Adıyaman’da orman yangını
    11. Kütahya merkezli uyuşturucu..
    12. Çocuklarda burun kanaması önemli
    13. On Birinci Kalkınma Planı TBMM Plan ve..
    14. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda..
    15. İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    17. Tokat’ta arazide su kavgası, 1 kişi..
    18. Kaş’ta ’Hayatıma Kastım Yok, Kaskım..
    19. Dışı karpuza, içi kavuna, tadı..
    20. Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2..
    21. Avrupa’nın en büyük akvaryumunda yangın
    22. Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan..
    23. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:..
    24. Vali Çakır, çay ocağında vatandaşlarla..
    25. PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
    26. Jandarmadan nefes kesen uyuşturucu..
    27. Gemlik Belediye Meclisi’nde kapalı..
    28. Çipras sonrası Yunanistan'da yeni..
    29. Afyonspor, Erkan Avseren’e emanet
    30. Jeotermal Tesisler yaz aylarının..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!