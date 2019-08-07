0553 313 94 23

Jandarmadan kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan pazarlarını ziyaret ederek satıcılara sahte para konusunda uyarılarda bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:23
Jandarmadan kurbanlık satıcılarına sahte para uyarısı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvan pazarlarını ziyaret ederek satıcılara sahte para konusunda uyarılarda bulundu.



Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki hayvan pazarında satıcılara sahte para, dolandırıcı ve hayvan hırsızlığına karşı dikkatli olunması için uyarılarda bulundu. Gölcük Selimiye Köyü Eski Taş Ocakları mevkiinde kurulan hayvan pazarını ziyaret eden jandarma ekipleri, hayvan satıcılarının sahte para, dolandırıcılık ve hayvan hırsızlıklarına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek gerekli bilgilendirmeler yaptılar. Hayvan satıcılarını uyaran İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Yücel Akçay, “Kurban Bayramının son haftaya girildi, burada sizlerin dikkat etmeniz gereken sahte para, dolandırıcı ve hayvan hırsızlıklarına karşı daha dikkatli olun sizlerin canınız yanmasın, bir olay olduğunda ise hemen 112 acil çağrı merkezine bildirin, sizlerin can ve mal güvenliğinizi korumak bizlerin görevidir, bunun içinde ne zaman olursa olsun hemen 112 çağrı merkezini arayın” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Zeka Gücü" çocuklarından dünya ikinciliği
    1. "Zeka Gücü" çocuklarından dünya..
    2. 12 İsraillinin tecavüzüne uğrayan..
    3. Karaman’da yaban domuzlarına karşı..
    4. Mersin'de orman yangını! 6 arazöz ve 2..
    5. Erzurum’da mağara turizmi..
    6. "İstanbul Birlikleri"nden 4 milyar..
    7. Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal..
    8. Sur Yapı Antalya’da dev kampanya
    9. İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19..
    10. Şampiyonlardan Belediye Başkanı..
    11. ASELSAN'dan yeni ortaklık! İmzalar tamam
    12. Kayıtlar 19 Ağustos’ta
    13. Cumhuriyet tarihinde ilk olacak bir..
    14. Bakan Hulusi Akar'dan önemli görüşme..
    15. Akar: "(Güvenli bölge) Planlarımız,..
    16. Mermer işletmelerindeki sorunlar..
    17. 80 kişilik işe 600 kişi başvurdu
    18. MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK’lı..
    19. EYT ne oldu? Mansur Yavaş Emeklilikte..
    20. Hazine ve Maliye Bakanlığına yeni..
    21. Makarna ihracatına fason darbesi
    22. Milli Savunma Bakanı Akar, ABD’yle..
    23. Babacan Holding'ten Kurban Bayramı..
    24. Twitter paylaşımları yüzünden işinden..
    25. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Men..
    26. Rağbet küçükbaş hayvana
    27. Dündar: “Mahallelerimize en güzel..
    28. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:..
    29. Turhan: Bakanlık olarak tüm..
    30. Akar: "ABD'li müttefiklerimizle..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”
    “Erdoğan bu ziyaretle, nasıl mücadele edeceğinin sinyali verdi!”