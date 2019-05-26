0553 313 94 23

Jandarmadan kumar uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıraathane ve derneklerde kumar uygulaması yaptı.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:24
Jandarmadan kumar uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıraathane ve derneklerde kumar uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında 462 nokta kontrol edildi, 5 bin 39 kişinin sorgusu yapıldı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki huzur, güvenlik, toplum düzeninin sağlanması amacıyla kahve, kıraathane ile dernek ve kooperatif adı altında işletilen mekanlarda kumar ve tombala uygulaması yaptı. Uygulamada 99 tim ve 394 personel görev aldı. Uygulamada 466 iş yerini kontrol eden ekipler, 5 bin 39 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Kontroller sırasında farklı suçlardan aranan 21 şahıs yakalanırken, 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişiye ise 306 lira idari para cezası uygulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 13:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Akbıyık, 2 bin 700 rakımda güvenlik güçlerimizle iftar yaptı
    1. Vali Akbıyık, 2 bin 700 rakımda..
    2. Öcalan 'son verin' çağrısı yaptı,..
    3. Kuyuya düşen koyunu AFAD ekipleri..
    4. CHP yine algı peşinde
    5. Görenler şaştı kaldı! Otomobil arka..
    6. QNB Finansbank Tales Matematik Müzesi..
    7. Alanya’daki cinayet sanığı: ”Sarhoş..
    8. Şehitlikler çiçeklendiriliyor
    9. BSMMMO’da seçim heyecanı
    10. ABD’de trafik kazasında hayatını..
    11. İSTİAD: Saldırılara fırsat vermeyeceğiz
    12. Bakan Varank yerli otomobilin..
    13. Ekipler kaza sonucu yıkılan şebekeyi..
    14. Uzmanlar, Doğu Akdeniz’de yaşanan..
    15. Fas'tan Suudi Arabistan'a çok sert..
    16. Amatör maçta davetsiz misafir
    17. Bağırsak düğümlenmesine ameliyatsız..
    18. Burkay: "İVME Finansman Paketi..
    19. Antalya’da balıkçı teknesi alabora..
    20. İhsan Güvenç’ten muhteşem konser
    21. Bisikletli İranlı turistler Van..
    22. Şehit Karayılan mezarı başında anıldı
    23. İlk konser ilk heyecan
    24. Yalıçiftlik’te deniz dibi temizliği
    25. Trump'tan Kim'a mesaj: Daha rahatsız..
    26. Güroymak’ta 500 aileye Ramazan kolisi..
    27. Karacabey’de ’Önce Yaya’
    28. Şahinbey’de bir cami daha ibadete..
    29. Kars merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    30. Haydi, hanımlar mutfağa! Bu tarifi..
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Kadınlı erkekli gizli yogaya baskın! Tutuklandılar
    Terör devleti ABD, insani yardım kuruluşu ve çalışanlarını bombaladı! Şehit oldular
    Terör devleti ABD, insani yardım kuruluşu ve çalışanlarını bombaladı! Şehit oldular
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Numan Kurtulmuş sonuçları paylaştı: Araştırmalar ‘Asgari yüzde 65’ diyor
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Dünyada ilk defa Türkiye'de yapıldı... Kur savaşı açanların ve faiz lobisinin kabusu olacak
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi
    Türkiye'den NATO'ya Patriot ve Samp-T talebi

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    İşte CHP’nin Ramazan anlayışı! Önce iftar sonra defile
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz