Jandarmadan kumar uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kıraathane ve derneklerde kumar uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında 462 nokta kontrol edildi, 5 bin 39 kişinin sorgusu yapıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki huzur, güvenlik, toplum düzeninin sağlanması amacıyla kahve, kıraathane ile dernek ve kooperatif adı altında işletilen mekanlarda kumar ve tombala uygulaması yaptı. Uygulamada 99 tim ve 394 personel görev aldı. Uygulamada 466 iş yerini kontrol eden ekipler, 5 bin 39 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Kontroller sırasında farklı suçlardan aranan 21 şahıs yakalanırken, 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişiye ise 306 lira idari para cezası uygulandı.