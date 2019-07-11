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Jandarmadan kumar operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Erdemli ilçesinde bir kahvehaneye yaptığı operasyonda, ’tombala’ ile kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:35
Jandarmadan kumar operasyonu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Erdemli ilçesinde bir kahvehaneye yaptığı operasyonda, ’tombala’ ile kumar oynayan 16 kişi suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin son bir haftada yaptığı çalışmalarla birçok suçlu yakalandı. Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, ’silahlı terör örgütüne üye olmak, görevi yaptırmamak için direnme, toplantı ve yürüyüşlere silahlı ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıca madde ticareti yapma veya sağlama’ gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi gözaltına alınarak, cezaevine teslim edildi.


Mevsimlik tarım işçilerine yönelik de huzur uygulaması yapan ekipler, 3 bin 665 kişinin GBT’sini sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs ile 5 yoklama kaçağına gerekli işlemleri uyguladı. Uygulamalarda ayrıca 953 araç da kontrol edilirken, trafik güvenliğini tehlikeye sokan 4 araç sürücüsüne çeşitli para cezaları uygulandı.


Erdemli ilçesinde şüpheli 3’ü kadın 5 kişiyi de izlemeye alan ekipler, bir vatandaşın arabasının camını kırarak içinde bulunan dizüstü bilgisayarı çalmaya çalışan şahısları suçüstü yakalayarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 3’ü tutuklandı.


Kumar oynandığının bilgisini aldığı bir kahvehaneye de operasyon yapan ekipler, ’tombala’ ile kumar oynayan 16 kişiyi suçüstü yakalarken, binada yaptığı arama da 30 tombala kartı, 99 pul ve 485 lira para ele geçirdi. Kumar oynayan şahıslara idari para cezası kesilirken, kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan kahvehane sahibine de işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:35
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