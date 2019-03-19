0553 313 94 23

Jandarma’dan köy okulunda fidan dikme etkinliği

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuhal İlçesine bağlı Çivril Köyü’nde ilköğretim okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.

19 Mart 2019 Salı 12:34
Jandarma’dan köy okulunda fidan dikme etkinliği

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuhal İlçesine bağlı Çivril Köyü’nde ilköğretim okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti.


Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turhal’da konuşlu bulunan Nevşehir Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan askerler köy okulu öğrencileriyle birlikte fidan dikti. Turhal’a bağlı Çivril İlköğretim Okulunda öğrenim gören öğrenciler ve beraberindeki gözetmen öğretmenler, Jandarma Genel Komutanlığının “180’inci Kuruluş Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında, köy sınırları içerisinde yer alan İğdeli mevkiinde fidan dikimi gerçekleştirdi. Gerçekleşen etkinlikte 500 fidan toprakla buluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    1. Başkaca bir şey demiyoruz ki...
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bir yanlış..
    3. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    4. Teröristlere büyük finans! İşte..
    5. Akıncı Üssü davası
    6. Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi
    7. Şehitler için mevlid okutuldu, helva..
    8. "Hastane yapılarımız sağlık turizminin..
    9. Türel: " Böcek ile istediği yerde..
    10. Ulaştırma Bakanı Turan: "Karşımıza..
    11. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    12. Bakan Pakdemirli: "Katar’ın kısa dönem..
    13. Düzce’de bir önceki yıla göre konut..
    14. Osman Haymana, "Ben, Birilerinin..
    15. Türk Telekom, az gören çocukların..
    16. İşportacılar olarak çözüm bekliyoruz!..
    17. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    18. Mustafakemalpaşa’ya 14 milyonluk tesis
    19. YPG/PKK'dan Deyrizor'da DEAŞ'ın son..
    20. Nazilli Belediyesi istinat duvarı..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu..
    22. Terör propagandası yapan HDP’liler..
    23. Altın fiyatları
    24. AK Parti'yi, Saadet'in kol kola..
    25. FETÖ'nün okul muhasebecisine hapis..
    26. Fikret Yeni’den, rakibi Akay’a açık..
    27. FETÖ’den ihraç eski asker baba-oğul..
    28. MHP'den teşkilatlarına provokasyon..
    29. Kula’da ’Spor Panayırı’ başladı
    30. İsrail, Filistin mülteci kampında inşa..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti