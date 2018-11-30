Jandarmadan kış lastiğinin önemine ilişkin video

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığınca, araçlarda kış lastiği kullanmanın önemine ilişkin hazırlanan video yayımlandı.

Genel Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, kış lastiği takmayan ve takan araçların seyir halindeki görüntüleri yer aldı.

Videoda, kış lastiği bulunmayan araçların kaza yaptıkları, kış lastiği takılı araçların ise yolda daha güvenli ilerledikleri görüldü.

Seyahat güvenliği için 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği takılması gerektiği de hatırlatıldı.

Paylaşımda, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğunun yarın başlayıp 1 Nisan 2019'a kadar süreceği, bu kurala uymayan sürücülere 715 lira ceza kesileceği hatırlatıldı.