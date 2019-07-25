Jandarma’dan kenevir operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce Merkeze bağlı Günbaşı köyü ve Yığılca İlçesine bağlı Çamlı köyünde kenevir ekimi ihbarı aldı. Yapılan 2 ayrı operasyonda 77 kök kenevir ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yığılca ve Düzce Merkezde kenevir operasyonları gerçekleştirdi. Her iki bölgede de gelen ihbarları değerlendiren ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde Yığılca İlçesi Çamlı köyünde boyları 50 ile 150 santim arasında olan 16 kök kenevir bitkisi ile Düzce Günbaşı köyünde boyları 60 ile 250 santim arasında olan 61 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Her iki operasyonda da 2 şahıs gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı.