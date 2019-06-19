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Jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa’da jandarma tarafından bir ihbar üzerine yapılan yasadışı kenevir ekimi operasyonunda toplam 291 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 21:04
Jandarmadan kenevir operasyonu

Manisa’da jandarma tarafından bir ihbar üzerine yapılan yasadışı kenevir ekimi operasyonunda toplam 291 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.


Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen bir ihbar kapsamında Manisa’nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi ile Ahmetli ilçesi Bahçecik Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında operasyona düzenlendi. Yasadışı kenevir bitkisi ekildiğinin ihbarını alan jandarma ekipleri Salihli’nin Durasıllı Mahallesi’nde 78 kök, Ahmetli’nin Bahçecik Mahallesi’nde de 213 kök olmak üzere toplam 291 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken, yasadışı kenevir ekimi olayıyla ilgili olarak 2 Suriye uyruklu şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 21:04
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