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Jandarma’dan kenevir operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 826 kök Hint keneviri ele geçirildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:16
Jandarma’dan kenevir operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 826 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Çorum ili Merkez ilçesi Şahinkaya Köyünde ikamet eden A.İ. isimli şahsın evinin bahçesine izinsiz olarak kenevir bitkisi ektiği bilgisi elde edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrasında A. İ.’nin Şahinkaya köyünde bulunan ev, eklenti ve bahçesinde yapılan arama neticesinde bahçe içerisinde boyları 30 ile 120 santimetre arasında değişen yaklaşık olarak 826 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.


Operasyon sonrasında A.İ. adlı şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen 826 kök Hint keneviri numune alındıktan sonra Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Tarım İl Müdürlüğünden gelen ekiplerle birlikte yakılarak imha edildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:16
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