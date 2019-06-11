Jandarmadan kenevir operasyonu Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 425 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 425 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesine bağlı Yalı Mahallesi’nde ormanlık alan içerisinde Samsun Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin birlikte gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda yapılan aramada ekili vaziyette 425 kök Hint keneviri bulundu.

Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan M.A. isimli şahıs, işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

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