Jandarma’dan karayolu üzerinde kullanılan pat patlara geçit yok

Düzce İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, özellikle yaz mevsimi dönemlerinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yapılan analizinde, pat pat türü tarım aletlerinin oldukça fazla yer tuttuğu tespit edildi.

Geçen dönemlerde meydana gelen pat pat kazaları sonucu oluşan ve geriye dönüşü mümkün olmayan acı gerçeklerin, bulunduğumuz mevsim dönemi itibariyle de tekrar yaşanmaması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için sıkı tedbirler alınarak uygulama ve kontrollere devam edildiği bildirildi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde tanımlı olmayan ve karayolunda kullanılması ve kullandırılması kesinlikle yasak olan bu pat pat türü aletlerin, sadece tarımsal amaç için tarım arazisinde kullanımının uygun olduğu, bu nedenle karayoluna çıkarılarak her ne şekilde olursa olsun kullanıldığının tespit edilmesi halinde, pat pat sürücüsü ve/veya sahibine yapılacak yasal işleme müteakip, pat pat türü aletin ise trafikten men edilerek kurtarıcı ile otoparka çektirileceği açıklandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca yasal nedenler gereği pat pat türü aletlerin kontrolü ile ilgili başlatılan bu sıkı denetimlerde önceliğin; vatandaşların mağdur edilmesi değil, bölge vatandaşların her ne şartta olursa olsun her türlü güvenliğinin sağlanması, olası maddi ve manevi kayıplar ile can kayıplarının önlenmesi olduğu özellikle ifade edildi.

Bu kapsamda; Zirai olarak verilen ve sadece tarım alanlarında kullanılması gereken pat pat türü aletlerin, ulaşım aracı olarak kullanılmasının yanlış olduğu, olası bir kaza anında, sürücüyü ve yolcuyu koruyacak bir kafes, emniyet kemeri sistemi olmadığı için yaralanma, hatta ölüm olasılığı riskinin oldukça yüksek olduğundan, ayrıca yasal bir zorunluluk olması nedeniyle ve yine yeterli ışık ve ses donanımı da olmadığından karayolunu kullanan diğer araçların ve yayaların da can ve mal güvenliği açısından, vatandaşlarımızın pat pat türü aletler ile karayoluna çıkmamaları gerektiği tavsiye edildi.

Aksi halde, bahçelerde çapa yapmak için üretilen pat pat türü aletlerin, amacı dışında kullanılıp karayoluna çıkarılması ve aşırı hızlar yapılması sonucunda olası kazaların kaçınılmaz olduğu, yakın geçmişte meydana gelen kazalar, yaralanmalar ve ölüm olaylarının sonucu olarak aynı olayların tekrar yaşanmaması için bu konudaki sıkı denetimlerin zorunluluk haline geldiği ifade edildi.