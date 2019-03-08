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Jandarmadan kadınlara karanfil ve çanta

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadınlara, jandarma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından karanfil dağıtıldı

08 Mart 2019 Cuma 14:23
Jandarmadan kadınlara karanfil ve çanta

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme Merkezi görevlileri, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda uygulama noktasında durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil ve çanta dağıttı.

Karanfil takdim edilen kadınlar, kendilerini sürprizle karşılayan ekiplere teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Durdurulan bir araçtaki Solmaz Gültekin ise kendisine karanfil hediye eden görevlilere portakal ve limon verdi.

Karanfil verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve duygulandığını belirten Gültekin, "Muğla'dan Kütahya'ya geliyorum. Jandarmamızın bize hediye ettiği karanfil beni çok sevindirdi. Ben de bahçemde yetişen limon ve portakallardan onlara ikramda bulundum. Allah onları başımızdan eksik etmesin." dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:23
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. jandarma
  3. karanfil
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