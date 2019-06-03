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Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bayram öncesi yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 30 gram eroin, 103 gram toz esrar, 21 bin 949 paket kaçak sigara ile 103 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
Jandarmadan kaçakçılık operasyonları

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bayram öncesi yapılan çalışmalar sonucunda 1 kilo 30 gram eroin, 103 gram toz esrar, 21 bin 949 paket kaçak sigara ile 103 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.


Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda; Gevaş ilçesinde 1 kilo 30 gram eroin ile 103 gram toz esrar, Erciş ilçesinde 9 bin 450 paket, Saray ilçesinde 7 bin 500 paket, Özalp ilçesinde 4 bin 999 paket olmak üzere 21 bin 949 paket kaçak sigara, Saray, Tuşba, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde 92 Afganistan, 10 Bangladeş ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı. Meydana gelen olaylarla ilgili olarak 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
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