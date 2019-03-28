Jandarmadan kaçakçılık operasyonları
Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.28 Mart 2019 Perşembe 16:15
Sivas’ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli hakkında işlem yapılırken 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 20-26 Mart tarihleri arasında icra edilen kaçakçılık ve organize suçlar faaliyetleri kapsamında; narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet ve göçmen kaçakçılığı olmak üzere toplam 14 olaya müdahale etti.Bu olaylarda 682 gram esrar maddesi, 1 adet dedektör, 2 adet muhtelif kazı malzemesi ve 2 bin 390 paket kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda yakalanan 24 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 23’ü jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 şüpheli ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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