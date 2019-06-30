Jandarmadan kaçak ilaç operasyonu Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollardan temin edilen 641 adet cinsel güç arttırıcı hap ele geçirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollardan temin edilen 641 adet cinsel güç arttırıcı hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde Taşköprü ilçe merkezinde yapılan operasyonda yasadışı yollardan temin ettikleri anlaşılan toplamda 641 adet 8 çeşit kaçak cinsel güç artırıcı hap ele geçirdi. Olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak yasal işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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